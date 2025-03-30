Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:09, 30 марта 2025Россия

Солдаты ВСУ запретили россиянке хоронить на кладбище замученного до смерти сына

Жительница Суджи рассказала, что ВСУ запретили ей похоронить сына на кладбище
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Судже солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) до смерти замучили мужчину, а потом запретили матери похоронить его на кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассказ женщины.

Она сообщила, что военнослужащие ВСУ регулярно избивали ее сына, находя для этого самые незначительные поводы. Он часто приходил домой в крови.

«То невовремя остановился, то "паляница" не так сказал, то еще что-нибудь не так. У него нервная система начала давать сбой», — рассказала местная жительница. Она добавила, что в итоге мужчине было плохо на протяжении пяти дней, однако врачей не было и помочь ему никто не смог. Он скончался.

Тогда женщина захотела похоронить его на кладбище, однако украинские солдаты запретили это делать. «Похоронили в огороде в целлофановом пакете», — рассказала она.

По ее словам, она очень ждала, когда в Суджу придут российские бойцы, и обрадовалась, когда это произошло.

Ранее жительница села Казачья Локня рассказала, что ее мужа тоже часто избивали солдаты ВСУ. Однажды они разбили ему голову за то, что он не знает украинский язык.

    Обсудить
    Последние новости

    МИД России разъяснил механизм создания временной администрации после идеи Путина по Украине. Кто должен принять итоговое решение?

    В США назвали способ давления на Украину

    Солдаты ВСУ запретили россиянке хоронить на кладбище замученного до смерти сына

    В США заявили о необходимости модернизировать арсенал ядерного оружия

    В ЛНР объяснили причины активизации ВСУ у Кременной

    Стало известно об охоте украинских операторов БПЛА на врачей в Курской области

    Верховный суд обязал россиян оплачивать коммунальные платежи за детей

    Американский военный призвал cерьезно относиться к словам Путина

    Фитнес-тренер назвала эффективное упражнение для мышц спины

    Глава Пентагона в секретном документе назвал главную угрозу для ВС США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше