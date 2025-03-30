Жительница Суджи рассказала, что ВСУ запретили ей похоронить сына на кладбище

В Судже солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) до смерти замучили мужчину, а потом запретили матери похоронить его на кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассказ женщины.

Она сообщила, что военнослужащие ВСУ регулярно избивали ее сына, находя для этого самые незначительные поводы. Он часто приходил домой в крови.

«То невовремя остановился, то "паляница" не так сказал, то еще что-нибудь не так. У него нервная система начала давать сбой», — рассказала местная жительница. Она добавила, что в итоге мужчине было плохо на протяжении пяти дней, однако врачей не было и помочь ему никто не смог. Он скончался.

Тогда женщина захотела похоронить его на кладбище, однако украинские солдаты запретили это делать. «Похоронили в огороде в целлофановом пакете», — рассказала она.

По ее словам, она очень ждала, когда в Суджу придут российские бойцы, и обрадовалась, когда это произошло.

Ранее жительница села Казачья Локня рассказала, что ее мужа тоже часто избивали солдаты ВСУ. Однажды они разбили ему голову за то, что он не знает украинский язык.