В США оценили вовлеченность страны в конфликт на Украине

NYT: США участвовали в конфликте на Украине активнее, чем считалось изначально

США вовлечены в конфликт на Украине намного активнее, чем считалось изначально. Такую оценку дало издание The New York Times (NYT).

Утверждается, что американские и украинские офицеры вместе разрабатывали план контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году. Обсуждение происходило в командном центре в немецком Висбадене. При этом ведущую роль в разработке играли американцы, которые давали Киеву разведывательную информацию и определяли «общую стратегию боевых действий».

«Один из руководителей европейской разведки вспоминал, что был ошеломлен, узнав, насколько глубоко его коллеги из НАТО увязли в украинских операциях. Он сказал, что "теперь они являются частью преступной группировки"», — указано в сообщении.

Прежде стало известно, что американские военные передавали ВСУ разведданные о позициях войск Российской армии и координировали почти все их удары РСЗО HIMARS. «Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру», — указано в статье.