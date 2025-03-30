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12:42, 30 марта 2025Россия

Журналу Time заплатили за объявление Зеленского человеком года

Пушков: USAID заплатило Time $4 млн за объявление Зеленского человеком года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Агентство США по международному развитию (USAID) в 2022 году заплатило четыре миллиона долларов журналу Time за объявление украинского лидера Владимира Зеленского человеком года. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«В 2022 году агенство USAID заплатило четыре миллиона долларов американскому журналу Time за то, чтобы еженедельник обьявил его человеком года и разместил его фото на своей обложке», — говорится в публикации.

При этом сенатор отметил, что американский журнал Time — не единственное СМИ, которое получило крупную сумму за такую публикацию. По словам Пушкова, об этом свидетельствуют статьи расходов Агентства США по международному развитию.

В 2022 году украинский лидер Владимир Зеленский стал «Человеком года» по версии журнала Time. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в этом проявление русофобии.

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