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03:31, 31 марта 2025Из жизни

70-летняя женщина зашла пообедать в кафе и стала жертвой сексуальных домогательств

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Merseyside police

В Великобритании пенсионерка зашла в кафе и едва не стала жертвой изнасилования. Об этом пишет Liverpool Echo.

Инцидент произошел 19 февраля. 70-летняя жительница Ливерпуля зашла в кафе «Ботанико» в районе Вултон на ланч. Пока она обедала, к ней начал приставать мужчина. Впоследствии женщина обратилась в полицию и сообщила, что пережила сексуальные домогательства со стороны незнакомца: мужчина касался и целовал ее.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли свидетеля, который может владеть информацией о личности преступника. «Мы очень серьезно относимся к сообщениям о преступлениях на сексуальной почве и очень хотим поговорить с человеком с записи, чтобы он помог в нашем расследовании, — сказал детектив-инспектор Майк Флетчер. — Это был травмирующий опыт для жертвы, и он потряс ее. Прилагаем все усилия для того, чтобы установить личность ответственного за это лица».

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