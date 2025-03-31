70-летняя женщина зашла пообедать в кафе и стала жертвой сексуальных домогательств

В Великобритании пенсионерка зашла в кафе и едва не стала жертвой изнасилования. Об этом пишет Liverpool Echo.

Инцидент произошел 19 февраля. 70-летняя жительница Ливерпуля зашла в кафе «Ботанико» в районе Вултон на ланч. Пока она обедала, к ней начал приставать мужчина. Впоследствии женщина обратилась в полицию и сообщила, что пережила сексуальные домогательства со стороны незнакомца: мужчина касался и целовал ее.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли свидетеля, который может владеть информацией о личности преступника. «Мы очень серьезно относимся к сообщениям о преступлениях на сексуальной почве и очень хотим поговорить с человеком с записи, чтобы он помог в нашем расследовании, — сказал детектив-инспектор Майк Флетчер. — Это был травмирующий опыт для жертвы, и он потряс ее. Прилагаем все усилия для того, чтобы установить личность ответственного за это лица».

Ранее в Таиланде поляк попал за решетку, потому что отказался извиняться перед местной жительницей. Мужчина зашел в продуктовый магазин и шлепнул по ягодицам незнакомку.

