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12:16, 31 марта 2025Экономика

Азиатская страна заявила о возможности снять с России санкции

РИА: Сеул готов снять с России санкции вслед за аналогичными действиями США
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Южная Корея заявила о возможности снять с России санкции. Об этом со ссылкой на источник в сфере внешней торговли азиатской страны сообщает РИА Новости.

Сеул готов снять ограничения вслед за аналогичными действиями США, отмечают чиновники.

«В министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи на вопрос о возможности снятия санкций мне заявили, что, если США отменят санкции против России, Корея тоже может приступить к их отмене», — поясняет источник.

Азиатское новостное агентство «Ёнхап» сообщило, что сразу несколько представителей южнокорейского бизнеса, среди которых Samsung, LG и Hyundai, обсуждают возвращение в РФ на фоне начавшегося диалога между Москвой и Вашингтоном. О возможном появлении в конце года в автосалонах японских и корейских машин также высказались и российские дилеры

Ранее власти Южной Кореи согласились смягчить условия поставок в Россию медицинского оборудования. Поводом для пересмотра санкционной политики названы финансовые сложности, на которые в последнее время жаловались компании-экспортеры. При этом в профильном ведомстве назвали этот шаг мерами гуманитарного характера, на которые в том числе шли США, а также попросили не связывать его с дальнейшей отменой антироссийских санкций.

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