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17:15, 31 марта 2025Силовые структуры

Дело кинокритика Барабаш о военных фейках направили в российский суд

Прокуратура направила в суд дело кинокритика Барабаш о военных фейках
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу кинокритика Екатерины Барабаш, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах России, и направила материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По версии следствия, Барабаш создала и администрировала аккаунт в соцсети, деятельность которой была признана запрещенной на территории РФ. Там она в период с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023-го распространила три материала, содержащих фейки про Российскую армию, под видом достоверной информации.

Сейчас журналистка находится под домашним арестом. Вскоре она предстанет перед судом.

О задержании Барабаш в Москве стало известно 25 февраля. В отношении нее возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.

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