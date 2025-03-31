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13:02, 31 марта 2025Бывший СССР

Депутат партии Порошенко бросил мину ко входу военкомата в Днепропетровской области

«Страна.ua»: Депутат партии Порошенко Ищенко бросил мину у входа военкомата
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Олег Белов / Фотобанк Лори

Местный депутат от партии «Евросолидарность», возглавляемой экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), Валерий Ищенко бросил мину ко входу военкомата в поселке Широкое Днепропетровской области. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

Как следует из публикации, политик подбросил противотанковую мину у входа в районный территориальный центр комплектации. Взрывное устройство обезвредили, а депутата задержали.

О мотивах совершения преступления не уточняется.

Ранее в Верховной Раде заявили, что мобилизация на Украине проводится по принципам рабовладельческого права. По словам депутата Георгия Мазурашу, методы «отлова» граждан, которые применяются сотрудниками военкоматов, — позорны.

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