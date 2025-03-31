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16:09, 31 марта 2025Мир

Главной сопернице Макрона запретили участвовать в выборах. Она называла Крым российским и выступала за выход Франции из НАТО

Захарова заявила, что приговор Ле Пен указывает на агонию либеральной демократии
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В Париже суд вынес приговор Марин Ле Пен и еще восьми депутатам от правой партии «Национальное объединение». Их признали виновными в присвоении средств, которые предназначались для найма ассистентов в Европейский парламент (ЕП).

«Мадам Ле Пен признана виновной в растрате государственных средств», — заявила судья Бенедикт де Пертюи.

Ле Пен запретили участвовать в выборах президента Франции в 2027 году

«Суд считает необходимым вынести приговор в части о невозможности быть избранной с немедленным исполнением», — объявила судья.

В материале РИА Новости отмечается, что после объявления решения суда о немедленном исполнении приговора в части невозможности обвиняемой быть избранной в органы государственной власти, Ле Пен быстрыми шагами вышла из зала суда.

Согласно приговору с немедленным исполнением, запрет избираться на государственные должности будет длиться пять лет. Исходя из этого, Ле Пен не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году. Кроме того, ее приговорили к четырем годам лишения свободы, два из которых будут условными. Еще политик обязана выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Приговор Ле Пен назвали агонией либеральной демократии и политическим тупиком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что приговор Ле Пен указывает на агонию либеральной демократии.

«Действительно, все больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм», — прокомментировал решение суда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В частности, запрет на участие депутата в выборах во Франции назвали политическим тупиком. «Существуют опасения, высказываемые некоторыми ведущими политиками, что запрет подорвет французскую демократию, поскольку усилит подозрения, что она направлена против растущих сил крайне правых», — говорится в материале газеты The New York Times.

Как отметил бывший министр внутренних дел от правоцентристской партии Жеральд Дарманен, соответствующий запрет не имеет никакого смысла, поскольку «с мадам Ле Пен нужно бороться на выборах, а не где-то еще».

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Ле Пен называла Крым российским и выступала за выход Франции из НАТО

Политик отмечала, что полностью поддерживает референдум, который прошел в регионе в 2014 году. Она подчеркнула, что у жителей Крыма было право свободно выразить свою волю по дальнейшей судьбе, а также рассказала, что посещала полуостров и общалась с местными жителями. По ее словам, их связь с Россией более глубокая, чем с Украиной.

«Я всегда говорила одно и то же: Крым был российским в течение двух столетий, он был украинским в течение 60 лет — отданным диктатором, без сомнения, по прихоти», — сказала она.

В 2022 году во Франции проходили выборы президента. Кандидатами были Ле Пен и нынешний глава страны Эммануэль Макрон.

В ходе выборов Ле Пен пообещала вывести Францию из объединенного командования НАТО. По ее мнению, Франция должна «защищать свои интересы и выйти из логики военных блоков». «Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», — говорила она.

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