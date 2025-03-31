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11:40, 31 марта 2025Наука и техника

В iOS 19 появится виртуальный врач

Bloomberg: В iOS 19 появятся виртуальный врач и советы по сохранению здоровья
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Корпорация Apple намерена добавить в iOS функцию виртуального врача. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации инсайдера Марка Гурмана, новые функции по сохранению здоровья появятся в операционной системе (ОС) для iPhone в 2026 году. Инженеры Apple намерены развернуть на основе iOS 19.4 виртуального врача, который будет собирать и анализировать данные о здоровье и предупреждать о заболеваниях.

Также в iOS должна появиться функция отслеживания питания. Однако в отличие от популярных сервисов типа MyFitnessPal инструмент Apple будет анализировать состав употребляемой пиши и предлагать различные диеты. Функция будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ) и может стать частью нового платного сервиса Apple Health+.

Марк Гурман отметил, что в iOS 19 можно будет посмотреть ролики, посвященные тем или иным аспектам здоровья. Также каждый пользователь будет получать персонализированные советы. Так, если часы Apple Watch зафиксируют аномальный сердечный ритм, то система покажет материалы на тему риска сердечных заболеваний.

По данным Гурмана, новые функции появятся в iOS 19.4, которая выйдет в марте или апреле 2026 года.

Ранее стало известно, что Apple потратит около миллиарда долларов на серверы для сервисов искусственного интеллекта. Таким образом, компания хочет догнать конкурентов, которые заметно продвинулись в изучении ИИ.

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