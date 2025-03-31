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16:42, 31 марта 2025Экономика

Китайская экономика показала неожиданный результат

Reuters: Производственная активность в Китае выросла в марте до максимума
Кирилл Луцюк

Фото: Stringer / Reuters

Несмотря на усиливающуюся торговую войну и внутренние экономические проблемы, производственная активность Китая в марте неожиданно показала самые высокие результаты за год. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное бюро статистики.

Оказалось, что официальный индекс деловой активности (PMI) в марте вырос до 50,5 с 50,2 пункта месяцем ранее. Это самый высокий показатель с марта 2024 года. Непроизводственный индекс деловой активности (PMI), включающий услуги и строительство, вырос с 50,4 до 50,8 пункта. Отмечается, что новые заказы стимулируют производство, давая второй экономике мира передышку в условиях усиливающегося противостояния с США.

Впрочем, есть мнение, что это облегчение окажется кратковременным. Президент США Дональд Трамп собирается вскоре объявить о новых тарифах, которые, как он говорит, нужны для преодоления торгового дисбаланса. Но официальные индексы деловой активности КНР свидетельствуют, что расходы на инфраструктуру растут, а экспорт остается устойчивым. С другой стороны, результаты опросов указывают на замедление роста ВВП. Власти Китая надеются, что в 2025 году он вырастет на пять процентов.

В конце февраля председатель КНР Си Цзиньпин признал, что экономика Китая столкнулась с многочисленными трудностями и вызовами. Проблемы усугубились из-за неблагоприятных внешних факторов.

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