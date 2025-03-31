Сопредседатель СДПГ Клингбайль: Германия отвыкла от российских энергоносителей

Спустя три года после начала конфликта на Украине, Германия успела отвыкнуть от российских энергоносителей. Об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. Его процитировало агентство Bloombreg.

По словам политика, у ФРГ нет пути назад, тем более что Берлин далек от нормализации отношений с Москвой из-за продолжающихся на Украине боевых действий. Кроме того, Клингбайль опроверг рассуждения о возобновлении поставок трубопроводного газа из России после потенциального мирного соглашения по Украине.

В связи с этим издание напомнило, что высокие цены на энергоносители стали ключевой проблемой для немецкой промышленности. В настоящее время ключевая экономика ЕС пытается возродить рост после двух лет стагнации. Однако Клингбайль уверен, что Германии не следует вновь впадать в зависимость от российских поставок даже после завершения конфликта на Украине.

Ранее Клингбайль призвал не идти на уступки российским властям. Кроме того, весной прошлого года он заявил, что ФРГ придется помогать Украине на протяжении долгих лет и сравнил это с марафонским бегом.