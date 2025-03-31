Крокодил утащил ребенка из лодки

В Индонезии крокодил напал на ребенка в лодке и утащил его в реку

В индонезийской провинции Риау крокодил напал на ребенка. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Инцидент произошел, когда 10-летний Фикри Курниавансия и его друзья соорудили из бочки самодельную лодку и отправились кататься по реке. Крокодил схватил его, когда он протянул руку к воде. Другие дети пытались удержать друга, но рептилия была сильнее. Она без труда утащила Фикри и скрылась в глубине.

Дети побежали в деревню и позвали на помощь. Спасатели немедленно начали поиски крокодила, поймали его и вспороли ему брюхо. Внутри не оказалось никаких следов пропавшего мальчика. Его нашли в реке лишь спустя несколько дней: фермер заметил тело ребенка, плывущее по течению лицом вниз.

Ранее в индонезийском городе Панкалпинанг, провинция Банка-Белитунг, нашли останки 45-летней женщины, пропавшей после нападения крокодила. Останки заметил рыбак, пресекавший реку на лодке.