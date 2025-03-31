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14:48, 31 марта 2025Из жизни

Крокодил утащил ребенка из лодки

В Индонезии крокодил напал на ребенка в лодке и утащил его в реку
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: nzherald.co.nz

В индонезийской провинции Риау крокодил напал на ребенка. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Инцидент произошел, когда 10-летний Фикри Курниавансия и его друзья соорудили из бочки самодельную лодку и отправились кататься по реке. Крокодил схватил его, когда он протянул руку к воде. Другие дети пытались удержать друга, но рептилия была сильнее. Она без труда утащила Фикри и скрылась в глубине.

Дети побежали в деревню и позвали на помощь. Спасатели немедленно начали поиски крокодила, поймали его и вспороли ему брюхо. Внутри не оказалось никаких следов пропавшего мальчика. Его нашли в реке лишь спустя несколько дней: фермер заметил тело ребенка, плывущее по течению лицом вниз.

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