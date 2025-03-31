Маск назвал виноватых в приговоре Ле Пен

Илон Маск: Ле Пен приговорили из-за невозможности левых победить на выборах

Решение суда по делу лидера французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стало результатом действий радикальных левых, которые используют систему правосудия в политических целях. Об этом заявил американский предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X.

«Когда радикальные левые не могут выиграть при демократическом голосовании, они злоупотребляют системой правосудия, чтобы посадить своих оппонентов в тюрьму. Это их стандартные приемы по всему миру», — написал он.

Ранее приговор Ле Пен также прокомментировал сын американского лидера Дональд Трамп-младший. Он заявил, что решение парижского суда подтверждает слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о кризисе демократических ценностей в Европе.

31 марта Ле Пен и восемь депутатов от правой партии «Национальное объединение» признали виновными по делу о парламентских ассистентах.