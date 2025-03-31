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16:49, 31 марта 2025Силовые структуры

Мать стрелка из Мурманска рассказала о лечении сына в психбольнице

Мать мурманского стрелка заявила, что ее сын проходил лечение в психбольнице
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Мать мурманского стрелка рассказала о пристрастиях сына
Квартира стрелка

Квартира стрелка. Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Мурманской области

Житель Мурманска, который обстрелял сотрудников правоохранительных органов с крыши многоэтажного дома, проходил лечение в психиатрической больнице. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на его мать.

По словам женщины, после этого ее сын не мог работать и начал заниматься охотой. До лечения в психбольнице он был абсолютно здоров.

Стрельба в Мурманске произошла вечером в воскресенье, 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а затем перенес огонь на прибывших на место сотрудников силовых структур.

В ходе штурма снайпер обезвредил 43-летнего стрелка. В его квартире следователи нашли и изъяли документы на огнестрельное оружие.

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