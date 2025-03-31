Мать стрелка из Мурманска рассказала о лечении сына в психбольнице

Мать мурманского стрелка заявила, что ее сын проходил лечение в психбольнице

Житель Мурманска, который обстрелял сотрудников правоохранительных органов с крыши многоэтажного дома, проходил лечение в психиатрической больнице. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на его мать.

По словам женщины, после этого ее сын не мог работать и начал заниматься охотой. До лечения в психбольнице он был абсолютно здоров.

Стрельба в Мурманске произошла вечером в воскресенье, 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а затем перенес огонь на прибывших на место сотрудников силовых структур.

В ходе штурма снайпер обезвредил 43-летнего стрелка. В его квартире следователи нашли и изъяли документы на огнестрельное оружие.

