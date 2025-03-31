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14:56, 31 марта 2025Силовые структуры

Мать мурманского стрелка рассказала о пристрастиях сына

Мать мурманского стрелка: Он много времени проводил за компьютером
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК России по Мурманской области

Мать мурманского стрелка рассказала о пристрастиях сына. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, женщина рассказала, что сын не был конфликтным человеком. Ночами не спал и много времени проводил за компьютерными играми.

В ходе обыска в квартире 43-летнего мужчины следователи нашли и изъяли документы на огнестрельное оружие. Зарегистрированные карабин «Вепрь» и ружье «ИЖ» (МР 27) мужчина использовал при стрельбе с крыши жилого дома вечером 30 марта. Всего он сделал не менее 58 выстрелов, пострадавших нет. Следствие намерено проверить законность приобретения и хранения им оружия.

Стрелок находится под охраной в лечебном учреждении, у него ранения головы и левого бедра. Следователи ждут, когда врачи разрешат им поработать с подозреваемым. Стрелок в коме, его состояние оценивается как критическое, уточняет РЕН ТВ.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов. В ходе штурма снайпер обезвредил стрелка.

Ранее сообщалось, что раскрыто состояние раненого стрелка из Мурманска.

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