Мировые рынки рухнули из-за Трампа

FT: Эскалация торговой войны обрушила мировые фондовые рынки

Эскалация торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом, обернулась падением мировых фондовых рынков. Об этом сообщило издание Financial Times.

По его данным, европейский индекс Stoxx 600 упал на 1,6 процента, а FTSE 100 потерял 1,3 процента. Особенно скверно обстоят дела у компаний, работающих с потребителями: акции International Airlines Group упали на 7,4 процента, а туристической группы Tui — на 3,8 процента на фоне опасений по поводу спроса на авиарейсы.

Между тем золото подскочило до 3128 долларов за тройскую унцию, а доходность казначейских облигаций США снизилась. Это признак того, что инвесторы переходят в безопасные активы. Хаотичное развертывание агрессивной торговой программы Трампа взбудоражило рынки и встревожило торговых партнеров США, многие из которых пригрозили принять ответные меры.

В понедельник японский индекс Topix упал на 3,6 процента, а Nikkei 225 — на 4,1 процента. Южнокорейский Kospi упал на три процента, а гонконгский Hang Seng — на 1,3 процента.

Ранее сообщалось, что фондовый рынок России растерял тот рост, который имел место на фоне активности президента США Дональда Трампа. Индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 11 февраля.