Мужчина попытался передать в йогуртах 11 телефонов заключенному московского СИЗО

В Москве мужчина пытался передать в йогуртах 11 телефонов заключенному СИЗО

В Москве суд оштрафовал на 25 тысяч рублей Эдгара Валиева, пытавшегося передать заключенному СИЗО №4 11 телефонов в банках с питьевым йогуртом. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, Валиев спрятал в банках с йогуртами 10 кнопочных телефонов, одни смартфон, шесть USB проводов, два зарядных устройства и 11 SIM-карт. Он хотел отправить их под видом продуктовой передачи. Однако проверка показала запрещенные предметы, и мужчину задержали.

Против россиянина составили протокол по части 2 статьи 19.12 («Попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в месте содержания под стражей») КоАП РФ. Суд оштрафовал его и конфисковал телефоны для уничтожения.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала тестировать новые средства блокировки мобильной связи в следственных изоляторах.