На Украине опровергли информацию о подготовке к выборам президента

Депутат Арахамия: На Украине не ведется подготовка к выборам президента

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что на Украине не ведется подготовка к выборам президента. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Мы, наоборот, постоянно работаем над тем, чтобы успокаивать наших коллег из других политических партий и фракций, потому что они постоянно вот уже два года говорят, что вот-вот выборы», — заявил политик.

По его словам, все парламентские партии и группы подписали документ о том, что выборы должны состояться спустя полгода после снятия военного положения и «позиция не изменилась».

Ранее издание The Economist раскрыло намерение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в июле. Как утверждается, на прошлой неделе политик созвал совещание, чтобы поручить команде провести голосование после прекращения огня. Сам Зеленский заявлял, что президентские выборы на Украине должны пройти после окончания конфликта с Россией в соответствии с заранее подготовленным планом.