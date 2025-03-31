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14:49, 31 марта 2025Экономика

Названы реальные зарплаты курьеров в России

Бурма: В хорошие месяцы курьеры могут зарабатывать 60-120 тысяч рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Статистика, говорящая о высоких зарплатах курьеров в России, не репрезентативна, так как для высокого заработка им приходится работать по 12-16 часов и рисковать здоровьем. Реальный уровень дохода таких сотрудников назвал представитель профсоюза работников курьерской компании СДЭК Андрей Бурма, его слова приводит RTVI.

По данным мартовского исследования SuperJob, в Москве курьерам предлагают зарплату в среднем в размере 130 тысяч рублей. Зарплатные предложения выросли на 41 процент по сравнению с мартом 2024 года. Однако эта сумма явно завышена, отметил эксперт.

«Во-первых, некоторые работодатели отчитываются о зарплатах курьеров, делая подсчет на основе тех курьеров, которые зарабатывают много. Есть "золотые кораблики", которые работают не 24/7, но очень много часов в день. Они зарабатывают в ущерб своему здоровью, не имея свободного времени, суммы, которые большинству курьеров недоступны. Во-вторых, возможно, это просто какой-то рекламный ход одного или нескольких работодателей, чтобы привлечь к себе курьеров», — предположил Бурма.

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По словам представителя профсоюза, заработок конкретного курьера будет зависеть от того, где именно работает курьер, что именно он носит, то есть от габаритов и веса заказа, и какое количество доставок за день он совершает. Больше остальных зарабатывают курьеры «Золотого яблока», «Яндекса», «Ozon Fresh», Wildberries, СДЭК. Самые низкие доходы у сотрудников «Достависты» и «Пешкариков», предположил он.

В хороший месяц курьер может получать от 60 до 100-120 тысяч рублей в зависимости от маршрута. У каждой компании зарплаты рассчитываются по-своему, но в основном их доход складывается из окладной части и премий, которые калибруют работу курьера, повышают его мотивацию. Также в фирме могут быть предусмотрены компенсации на оплату транспорта или связи.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее отметил, что совсем скоро курьеры столкнутся с процессами структуризации и оптимизации, так что расходы на оплату их труда будут сокращены. «Вот, если посчитать, сколько курьер за месяц всего перевозит. То это не вагоны, это понятное какое-то количество товаров. То есть эти расходы можно сократить. Сокращая курьеров, мы снижаем себестоимость продукции, стоимость конечного продукта для пользователя», — пояснил парламентарий.

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