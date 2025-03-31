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19:18, 31 марта 2025Силовые структуры

Нелегальные рабочие на стройке ПИК убежали от полиции в лес

В Москве нелегальные рабочие на стройке ПИК скрылись от полиции в лесу
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве нелегальные рабочие на стройке жилого комплекса (ЖК) «Восточное Бутово» от группы компании ПИК скрылись от полиции в лесу. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, полицейская машина остановилась рядом с ЖК. Это вызвало большое волнение среди рабочих. В результате десятки строителей побежали в лес. Позднее выяснилось, что силовики не собирались устраивать проверку.

Момент побега сняли на видео, которое есть у Baza. На кадрах видно, что стройка находится около леса, в котором и начали скрываться рабочие. Мигранты бежали вглубь деревьев, оглядываясь друг на друга. В этот момент машина ДПС стояла рядом со стройкой, а сотрудники полиции вышли из нее и разговаривали с мужчиной в гражданском.

Ранее около 100 москвичей взяли штурмом офис застройщика «Самолет». Причиной этому стали квартиры, которые не сдают в эксплуатацию более трех месяцев после обещанного срока.

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