Раскрыты последствия ударов по энергетическим объектам на Украине

Военный эксперт Леонков: Удары по энергообъектам Украины снижают боеспособность ВСУ

Атаки на топливно-энергетический комплекс Украины напрямую сказываются на способности Киева обеспечивать свои войска и ремонтировать технику, заявил военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил влияние ударов ВС России.

Ранее в Минобороны сообщили, что армия России уничтожила важный энергетический объект ВСУ в Харьковской области. В военном ведомстве уточнили, что удар наносился с помощью беспилотника «Герань».

«Атаки на топливно-энергетический комплекс Украины происходят на регулярной основе. [ВС России] бьют по ним ракетами, чаще прилетают "Герани". Потому что без энергетики обеспечить бесперебойное снабжение войск на линии боевого соприкосновения у противника, естественно, не получается», — сказал Леонков.

По словам эксперта, энергетика также играет важную роль для энергоснабжения тех объектов военного назначения, на которых собирается и ремонтируется различная военная техника, в том числе беспилотники самолетного типа, которые атакуют территорию России вне зоны СВО, и крылатые ракеты, которые поставляются из-за рубежа.

Когда противник лишается таких энергомощностей, это сказывается на вот этих видах деятельности. То есть нарушается логистика, нарушается работа, связанная с ремонтом и сборкой военной техники. И, понятное дело, это положительным образом сказывается на линии боевого соприкосновения Алексей Леонков военный эксперт

«Эффект от таких ударов носит кумулятивный характер, потому что по энергообъектам лучше всего получается отдача, когда работают недалеко от линии боевого соприкосновения. Потому что противник старается разместить все, что я перечислил недалеко от ЛБС, чтобы организовать быстрый ремонт, быстрый ввод в строй и поставки этих беспилотников, которые действуют и в тактической зоне и за линией боевого соприкосновения вне зоны СВО», — добавил Леонков.

Ранее армия России нанесла групповой удар по Украине. Как утверждало Минобороны, российские военные ударили по объектам топливно-энергетического комплекса, которые использовались ВСУ. Кроме того, атаке подверглись склады горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.