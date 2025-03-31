Опубликованы кадры с «дороги смерти» в Курской области

В сеть попали кадры, снятые на «дороге смерти» в Курской области

В сеть попали кадры с дороги смерти в Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На записи видно разбитые и сгоревшие автомобили, используемые солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также на видео попадет уничтоженная бронетехника — танк, бронеавтомобиль и транспортер на гусеничном шасси — предположительно, инженерная машина ВСУ.

Ролик был снят на участке автодороги Гоголевка — Рубанщина.

Тем временем Российская армия продолжает выдавливать ВСУ из курского приграничья. 31 марта Минобороны отчиталось о боях в населенном пункте Гуево. По данным министерства, российские бойцы отбили уже половину села.