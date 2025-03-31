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20:39, 31 марта 2025Наука и техника

Открыли способ борьбы с параличом

Nature: Японские ученые победили паралич с помощью iPS-клеток
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elen Sher / Unsplash

Японские ученые частично восстановили двигательную активность у пациентов с параличом, впервые применив терапию на основе индуцированных стволовых клеток. Исследование, опубликованное в Nature, провели специалисты Университета Кейо. Их метод основан на введении iPS-клеток — клеток взрослого человека, перепрограммированных для превращения в нервные.

В рамках клинического испытания четырем пожилым мужчинам с недавними травмами спинного мозга ввели по два миллиона таких клеток. Один из пациентов, ранее полностью парализованный, смог встать и начал курс восстановления ходьбы. У другого появились движения в конечностях.

Участники не столкнулись с серьезными побочными эффектами в течение года после процедуры. Ученые оценивают шанс частичного восстановления подвижности примерно на 50 процентов.

Новая методика показывает более стабильные результаты по сравнению с прежними подходами на основе эмбриональных или костномозговых стволовых клеток. Исследователи подчеркивают, что пока не стоит говорить о полном излечении паралича, однако считают технологию перспективной и для других направлений регенеративной медицины — от лечения травм сетчатки до восстановления связок.

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