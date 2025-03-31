Пассажиры самолета устроили драку из-за откинутой спинки кресла и попали на видео

Daily Mail: Пассажиры Jetstar подрались из-за спинки кресла на рейсе на Бали

Пассажиры самолета Jetstar, следующего на Бали, устроили драку из-за откинутой спинки кресла и попали на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, рейс вылетел из Мельбурна. Во время полета сидевший в экономклассе мужчина опустил спинку сиденья назад, чем вызвал недовольство пассажира сзади. В конфликт вмешался третий человек, призвавший первого поднять кресло. Тот отказался и назвал оппонента «пьяным куском дерьма».

В результате словесная перепалка переросла в драку: участники конфликта пытались достать друг друга через ряд кресел. Остальные пассажиры и члены экипажа сделали все возможное, чтобы разнять мужчин. Одного из них пересадили на другой ряд. Не уточняется, ждали ли дебоширов какие-то последствия за нарушение порядка на борту.