Песков прокомментировал заявление Трампа о злости на Путина

Песков: Часть заявлений Трампа о злости на Путина была дана в пересказе

Часть заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он якобы «разозлился» на своего российского коллегу Владимира Путина, была опубликована в пересказе и без подтверждающих его высказывания цитат. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Часть упомянутых высказываний президента Трампа была дана в пересказе, и это не были закавыченные цитаты», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора с телеканалом NBC News заявил, что был «очень зол» и «взбешен» из-за слов своего Владимира Путина о властях Украины и лидеры страны Владимире Зеленском.

28 марта президент России выступил с предложением обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН. Как пояснил глава государства, украинские органы власти сейчас не являются законными, поскольку там не было выборов президента.