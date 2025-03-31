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15:17, 31 марта 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о смене подхода Трампа к России

Депутат Журова объяснила смену подхода Трампа к России сговорчивостью Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evan Vucci / AP

Смена подхода президента США Дональда Трампа к России связана со сговорчивостью Украины, полагает зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. О причинах она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

«Трамп же делал заявления на фоне неприятного инцидента, который у него был с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Украина более сговорчивая стала, они извинились. Трамп же свои интересы преследует, в том числе экономические. Тут же редкоземельные металлы и так далее, все сразу немножко поменялось», — поделилась депутат.

Парламентарий предположила, что это отразится на переговорах президента России Владимира Путина с Трампом, а также призвала не делать поспешных выводов.

«Тут своя какая-то шахматная партия, зачастую всех рокировок, стратегических планов с ходу не угадаешь, поэтому надо просто наблюдать», — добавила она.

Ранее The Washington Post писала, что последние слова Трампа о России означают смену его подхода к Москве и конфликту на Украине. Издание подчеркивало, что эти комментарии отражают отход от более мягкой политики по отношению к Путину, которой Трамп придерживался в начале срока.

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