Популярная телезвезда в откровенном бикини попала в объективы папарацци

Телезвезда Кимберли Гарнер в белом бикини попала в объективы папарацци

Популярная британская телеведущая, актриса и дизайнер спортивной одежды Кимберли Гарнер в откровенном виде попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

34-летняя телезвезда была замечена на пляже Майами-Бич во Флориде. Так, Гарнер предстала перед камерами в бикини белого цвета. На размещенных кадрах видно, что раздельный купальник состоит из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на бедрах.

Кроме того, можно заметить, что знаменитость отказалась во время отдыха от макияжа и распустила волосы.

Ранее сообщалось, что популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден показала видео в откровенном наряде. Тогда знаменитость поделилась роликом, в котором задрала мини-юбку перед камерой.