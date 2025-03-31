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07:01, 31 марта 2025Ценности

Популярная телезвезда в откровенном бикини попала в объективы папарацци

Телезвезда Кимберли Гарнер в белом бикини попала в объективы папарацци
Мария Винар

Кадр: @kimberleygarner

Популярная британская телеведущая, актриса и дизайнер спортивной одежды Кимберли Гарнер в откровенном виде попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

34-летняя телезвезда была замечена на пляже Майами-Бич во Флориде. Так, Гарнер предстала перед камерами в бикини белого цвета. На размещенных кадрах видно, что раздельный купальник состоит из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на бедрах.

Кроме того, можно заметить, что знаменитость отказалась во время отдыха от макияжа и распустила волосы.

Ранее сообщалось, что популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден показала видео в откровенном наряде. Тогда знаменитость поделилась роликом, в котором задрала мини-юбку перед камерой.

Вот это да!
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