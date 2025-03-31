Премьер Британии обсудил с Трампом встречу «коалиции желающих» по Украине

Стармер обсудил с Трампом встречу «коалиции желающих» по Украине

Премьер Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, в ходе которого рассказал ему об обсуждениях на встрече «коалиции желающих» по Украине. Об этом сообщается на сайте канцелярии Стармера.

«Обсуждая ситуацию на Украине, премьер-министр проинформировал президента о продуктивных дискуссиях на встрече коалиции желающих в Париже», — говорится в заявлении.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Ранее Стармер признался, что ему нравится Трамп, и оценил отношения с американским лидером как «хорошие». При этом, комментируя тарифную политику Трампа и его перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским, Стармер признал, что глава Белого дома подобными действиями вызвал «значительную степень дезориентации».