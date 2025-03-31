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17:56, 31 марта 2025Бывший СССР

Премьер Литвы отказался комментировать судьбу пропавших американских солдат

Премьер-министр Литвы Палуцкас: Политики не будут комментировать эту информацию
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Гинтаутас Палуцкас

Гинтаутас Палуцкас. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Литвы не собираются комментировать судьбу пропавших американских солдат. Об этом сообщил портал «Delfi Литва» со ссылкой на слова премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса.

«По поводу информации, особенно той, которая касается солдат и их судьбы, то было решено, что ее сначала предоставят наши союзники в США», — передало его слова издание.

По словам политика, военная полиция и следователи работают над этим вопросом, однако политики не будут комментировать ситуацию.

Ранее заявлялось, что четверо американских солдат пропали после военных учений. Прокуратурой Литвы 31 марта было начато расследование для выяснения причин гибели военных.

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