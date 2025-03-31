Премьер Литвы отказался комментировать судьбу пропавших американских солдат

Премьер-министр Литвы Палуцкас: Политики не будут комментировать эту информацию

Власти Литвы не собираются комментировать судьбу пропавших американских солдат. Об этом сообщил портал «Delfi Литва» со ссылкой на слова премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса.

«По поводу информации, особенно той, которая касается солдат и их судьбы, то было решено, что ее сначала предоставят наши союзники в США», — передало его слова издание.

По словам политика, военная полиция и следователи работают над этим вопросом, однако политики не будут комментировать ситуацию.

Ранее заявлялось, что четверо американских солдат пропали после военных учений. Прокуратурой Литвы 31 марта было начато расследование для выяснения причин гибели военных.

