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08:59, 31 марта 2025Мир

Премьера Италии уличили в «ухаживании» за Трампом

Bloomberg: Мелони избегает критики Трампа ради освобождения от тарифов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Премьер-министра Италии Джорджу Мелони уличили в «ухаживании» за американским лидером Дональдом Трампом, поскольку она избегает любой критики действий главы Белого дома, чтобы добиться освобождения от тарифной политики США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Мелони и ее сотрудники крайне обеспокоены поведением Трампа. Она скрупулезно избегает любой публичной критики президента США, и все, что она говорит о тарифах или стремлении к урегулированию конфликта на Украине, тщательно выверено, чтобы не вызвать недовольство Белого дома», — передает агентство слова итальянских чиновников.

Отмечается, что Мелони выразила желание посетить Белый дом в ближайшее время. По данным источников, глава итальянского правительства хочет использовать эту поездку для обеспечения «хотя бы частичного освобождения» от американских тарифов на импорт продукции из Европейского союза. Однако дата визита до сих пор не определена.

27 марта Трамп заявил, что ужесточит импортные тарифы против Евросоюза и Канады, если они попытаются объединиться для того, чтобы навредить США. Кроме того, американский лидер подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, собранные за рубежом.

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