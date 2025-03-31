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16:24, 31 марта 2025Интернет и СМИ

На Западе призвали Трампа прекратить вести дела с Зеленским

Журналист Боуз заявил, что Трампу нужно прекратить вести дела с Зеленским
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президенту США Дональду Трампу нужно прекратить вести дела с украинским лидером Владимиром Зеленским. С таким призывом в адрес американского политика выступил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Для США пришло время прекратить иметь дело с крайне коррумпированным (...) президентом Украины. Теперь он марионетка Евросоюза и (...) презирает Дональда Трампа и его администрацию», — заявил Боуз.

По мнению западного журналиста, Вашингтону пора сократить все виды помощи Киеву.

Ранее Боуз раскрыл планы Прибалтики по Украине. Он выразил уверенность в том, что страны Балтии намерены воевать до последнего украинца.

Перед этим ирландский журналист заметил, что Европа сидит в стороне, пока Россия и США пытаются урегулировать конфликт на Украине. По словам Боуза, Евросоюз не заинтересован в завершении украинского конфликта.

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