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11:51, 31 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Трампа о «психологическом дедлайне» по прекращению огня

Депутат Чепа: Подготовка мирного договора по Украине продолжается
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Перед Пасхой или 9 Мая произойдут подвижки в вопросах мирного договора и приостановки военных действий, предположил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о «психологическом дедлайне» для России по прекращению огня на Украине.

«Консультации технические идут. Подготовка мирного договор продолжается. Идут уже разговоры о необходимости проведения выборов на Украине. Мы видим заявления ЦИК. Они пытаются сопротивляться, но процесс идет», — отметил Чепа.

Депутат добавил, что намечен еще один разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Как мне кажется, перед Пасхой или 9 Мая будут какие-то действия, связанные с мирным договором, с приостановкой военных действий. Поэтому вопрос идет

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть «психологический дедлайн», чтобы договориться о прекращении огня на Украине. По его словам, точных сроков для этого не существует и он будет ориентироваться на интуицию. Американский лидер при этом добавил, что не считает, что Москва хочет затягивания сделки.

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