Пушилин назвал срок начала работ по разминированию аэропорта Донецка

Пушилин: Разминирование аэропорта Донецка начнут весной 2025 года

Разминирование территории аэропорта Донецка начнут весной 2025 года. Такие сроки назвал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Он отметил, что после разминирования в аэропорту будет проведен ряд экспертиз, которые будут нужны, чтобы оценить состояние взлетной полосы и запланировать восстановительные работы. При этом, по его словам, в этом году запланированы только предварительные подготовительные работы.

«Разминирование предполагается уже начать с весны. Это связано и с погодными условиями — есть нормативы, согласно которым запланирована данная работа: осмотр, разминирование, и дальше уже работа специалистов», — рассказал он.

В конце 2024 года Денис Пушилин также сообщал, что разминирование аэропорта Донецка начнется в 2025 году. Он также отмечал, что в течение года запланирована реконструкция ряда объектов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, пострадавших от обстрелов с 2014 года.