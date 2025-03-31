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09:36, 31 марта 2025Бывший СССР

Пушилин назвал срок начала работ по разминированию аэропорта Донецка

Пушилин: Разминирование аэропорта Донецка начнут весной 2025 года
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: denis-pushilin.ru / Globallookpress.com

Разминирование территории аэропорта Донецка начнут весной 2025 года. Такие сроки назвал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Он отметил, что после разминирования в аэропорту будет проведен ряд экспертиз, которые будут нужны, чтобы оценить состояние взлетной полосы и запланировать восстановительные работы. При этом, по его словам, в этом году запланированы только предварительные подготовительные работы.

«Разминирование предполагается уже начать с весны. Это связано и с погодными условиями — есть нормативы, согласно которым запланирована данная работа: осмотр, разминирование, и дальше уже работа специалистов», — рассказал он.

В конце 2024 года Денис Пушилин также сообщал, что разминирование аэропорта Донецка начнется в 2025 году. Он также отмечал, что в течение года запланирована реконструкция ряда объектов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, пострадавших от обстрелов с 2014 года.

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