Путин отметил отвагу выпускников академии имени Хрулева в ходе СВО

Путин: Участвующие в СВО выпускники академии МТО имени Хрулева проявляют отвагу

Выпускники Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии Хрулева в ходе специальной военной операции (СВО) демонстрируют отвагу и мужество. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина по случаю 125-летия учебного заведения, ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Сегодня, продолжая эти исторические, патриотические традиции, воспитанники вуза вносят огромный вклад в развитие системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил (...) отмечу тот высочайший профессионализм, мужество и отвагу, которые они проявляют в ходе специальной военной операции», — говорится в телеграмме.

Глава государства напомнил, что история академии берет начало в 1900 году с создания в Санкт-Петербурге первого в России военно-учебного заведения для подготовки офицеров и чиновников Интендантского ведомства. Путин выразил уверенность в том, что личный состав академии будет и дальше с честью решать поставленные руководством задачи, и пожелал ему успехов.

Ранее Путин во время поздравления россиянок с 8 Марта поблагодарил участниц СВО. «Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор», — сказал он во время встречи с женщинами-военнослужащими в преддверии праздника.