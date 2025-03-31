Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 31 марта 2025Россия

Путин отметил отвагу выпускников академии имени Хрулева в ходе СВО

Путин: Участвующие в СВО выпускники академии МТО имени Хрулева проявляют отвагу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Администрация Президента России

Выпускники Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии Хрулева в ходе специальной военной операции (СВО) демонстрируют отвагу и мужество. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина по случаю 125-летия учебного заведения, ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Сегодня, продолжая эти исторические, патриотические традиции, воспитанники вуза вносят огромный вклад в развитие системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил (...) отмечу тот высочайший профессионализм, мужество и отвагу, которые они проявляют в ходе специальной военной операции», — говорится в телеграмме.

Глава государства напомнил, что история академии берет начало в 1900 году с создания в Санкт-Петербурге первого в России военно-учебного заведения для подготовки офицеров и чиновников Интендантского ведомства. Путин выразил уверенность в том, что личный состав академии будет и дальше с честью решать поставленные руководством задачи, и пожелал ему успехов.

Ранее Путин во время поздравления россиянок с 8 Марта поблагодарил участниц СВО. «Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор», — сказал он во время встречи с женщинами-военнослужащими в преддверии праздника.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

    В Белоруссии за электричество и энергетику начнет отвечать Мороз

    Число жертв землетрясения в Мьянме возросло

    Генпрокуратура России попросила приостановить действие запрета движения Талибан

    В Москве мужчина «помыл» полы в переходе метро, попал на видео и поплатился

    Техногиганта обвинили в злоупотреблениях и оштрафовали

    Зумеров сравнили с альфа и пришли к неожиданным выводам

    В США раскрыли план Трампа для обхода конституции США и выдвижения на третий срок

    Роспотребнадзор объяснил природу вызывающего кашель с кровью неизвестного вируса

    «Человек-лавандовый раф» объяснил покупку 10 роскошных авто за полгода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше