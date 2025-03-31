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15:28, 31 марта 2025Россия

Пять человек стали жертвами ДТП в окрестностях Мариуполя

Под Мариуполем произошло ДТП, жертвами стали пять человек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash на Донбассе

ДТП с пятью жертвами произошло в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По предварительным данным, микроавтобус столкнулся с ремонтной техникой. На опубликованных каналом кадрах видно грузовик оранжевого цвета — предположительно, дорожной службы.

Еще шестерых пострадавших госпитализировали. Предварительно, все они находились в салоне микроавтобуса.

Ранее в ДНР произошло еще одно ДТП — его жертвами стали двое мужчин и девушка-подросток. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал с трассы, допустив опрокидывание транспортного средства. Выжить удалось только одному из находившихся в салоне людей.

ЖЗЛ
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