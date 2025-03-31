Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:17, 31 марта 2025Бывший СССР

Раскрыта тактика ВСУ при отступлении из Курской области

Военные ВСУ при отступлении из Курской области минировали территорию минами НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Заместитель командира взвода 92-го саперного полка группировки «Север» Потап заявил, что украинские подразделения во время отступлении из Суджанского района Курской области минировали территорию боеприпасами НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Потап рассказал, что при отступлении из Курской области военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляли «сюрпризы», минируя территорию.

Материалы по теме:
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

«Начиная с иностранных мин: Англия, Америка. Также у них снаряды есть — и американские, и немецкие. Все натовское у них присутствует», — подчеркнул он.

Военный подчеркнул, что саперы очищают от взрывчатых веществ населенные пункты, чтобы мирное население вернулось в свои дома.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    В Мурманске мужчина залез на крышу многоэтажки и открыл огонь по людям. Спецназ не мог добраться до него более двух часов

    В МИД заявили о движении ЕС к саморазрушению

    Российский тревел-блогер раскрыл главные причины ссор в американских семьях

    Кадровый голод вынудил работодателей активнее нанимать одну категорию россиян

    Удары по опорным пунктам ВСУ в Белгородской области сняли на видео

    Минобороны подало иски к РЖД почти на 100 миллионов рублей

    Найден способ восстановления зрения

    Минобороны раскрыло подробности освобождения Запорожья в ДНР

    В Венгрии рассказали об одной просьбе Украине

    ВСУ за сутки четыре раза пытались прорваться в Белгородскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше