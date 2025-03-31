Раскрыта тактика ВСУ при отступлении из Курской области

Военные ВСУ при отступлении из Курской области минировали территорию минами НАТО

Заместитель командира взвода 92-го саперного полка группировки «Север» Потап заявил, что украинские подразделения во время отступлении из Суджанского района Курской области минировали территорию боеприпасами НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Потап рассказал, что при отступлении из Курской области военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляли «сюрпризы», минируя территорию.

«Начиная с иностранных мин: Англия, Америка. Также у них снаряды есть — и американские, и немецкие. Все натовское у них присутствует», — подчеркнул он.

Военный подчеркнул, что саперы очищают от взрывчатых веществ населенные пункты, чтобы мирное население вернулось в свои дома.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.