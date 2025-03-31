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16:11, 31 марта 2025Наука и техника

«Роскосмос» займется ядерной программой

Глава «Роскосмоса» Баканов: В нацпроект войдет ядерная космическая программа
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В национальныый космический проект войдет ядерная программа, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

«В состав национального проекта в обязательном порядке войдут орбитальная группировка Российской Федерации, на базе которой будут оказываться основные услуги связи, дистанционного зондирования земли и навигации», — сказал глава госкомпании.

По его словам, также в нацпроект войдут «пусковая программа, все семейство наших ракет, развитие космодромов, научный космос, пилотируемая космонавтика и ядерная космическая программа».

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В феврале президент освободил Юрия Борисова от должности гендиректора госкорпорации. Его место занял Баканов.

В июне Александр Блошенко, занимая должность заместителя гендиректора «Роскосмоса» по космическим комплексам и науке, сообщил, что доступ к российской ядерной энергоустановке на Луне получат все участники перспективной международной научной лунной станции International Lunar Research Station (ILRS).

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