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14:22, 31 марта 2025Забота о себе

Россиян призвали не отказываться от сахара

Эндокринолог Каришева: Сахар снабжает мозг и органы энергией
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lena Myzovets / Unsplash

Долгое время считалось, что употребление сладких продуктов и углеводов нужно жестко ограничивать. Почему такой подход к питанию является ошибочным, объяснила врач-эндокринолог Ольга Каришева в беседе с «Газетой.Ru».

Специалистка указала, что сахар состоит из сахарозы и относится к группе олигосахаридов, которые являются углеводами. По словам врача, эта цепочка сформировала ложное убеждение в том, что все углеводы являются вредными, хотя на самом деле они жизненно необходимы организму.

Каришева призвала не отказываться от сахара и других видов углеводов, так как они снабжают энергией мозг, мышцы и внутренние органы. «Мозг в буквальном смысле питается глюкозой и, кстати, является органом, который потребляет ее в больших количествах, чем остальные», — отметила врач.

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При этом она подчеркнула, что главной опасностью углеводов является их чрезмерное потребление. По ее словам, это приводит к ожирению и развитию целого комплекса серьезных проблем со здоровьем. Чтобы этого не допустить, эндокринолог призвала питаться рационально, без перееданий и жестких ограничений. Она добавила, что для нормальной работы организма соотношение углеводов, белков, и жиров должно составлять 4:1:1. «Рассчитайте свою индивидуальную суточную норму калорий, добавьте регулярную физическую активность и не бойтесь углеводов», — заключила врач.

Ранее терапевт Надира Авал предупредила о серьезной опасности обезвоживания. По ее словам, недостаток воды в организме может провоцировать головную боль и упадок сил.

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