Терапевт раскрыла последствия недостаточного количества воды

Терапевт Авал: Обезвоживание может привести к упадку энергии и обмороку

Обезвоживание может привести к серьезному ухудшению самочувствия, предупредила терапевт Надира Авал. Последствия недостаточного употребления воды она раскрыла в разговоре с Metro.

Врач объяснила, что при обезвоживании могут возникать головные боли: если организму не хватает жидкости, объем крови падает, что приводит к уменьшению притока крови к мозгу. Кроме того, из-за обезвоживания уменьшается выработка слюны, из-за чего рот становится сухим или липким, а губы могут потрескаться.

«Тест на тургор кожи — это базовый тест, в котором вы осторожно ущипываете и отпускаете кожу на тыльной стороне ладони. Если кожа не возвращается в свое обычное положение и вместо этого выглядит натянутой, это может быть признаком обезвоживания», — отметила она.

Обезвоживание также может приводить к упадку сил. Когда обезвоживание усиливается, к его симптомам могут присоединиться учащенное сердцебиение, тяжелое дыхание, спутанность сознания или раздражение, перечислила Авал. Падение артериального давления при обезвоживании может закончиться обмороком, добавила она.

В большинстве случаев увеличение потребления жидкости лечит легкое или умеренное обезвоживание. Однако в тяжелых ситуациях или для уязвимых групп населения, таких как маленькие дети или пожилые люди, может потребоваться медицинское вмешательство Надира Авал терапевт

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