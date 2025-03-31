Россиянам назвали пять уязвимостей мозга

Врач Малышева назвала забывчивость и подверженность стрессам уязвимостями мозга

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила в программе «Жить здорово!» на Первом канале пять уязвимостей, которым подвержен человеческий мозг. Среди них она, в частности, назвала забывчивость и подверженность стрессам. Выпуск с ее предупреждением доступен на сайте телеканала.

К несовершенствам работы мозга врач отнесла забывчивость. Ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов, подчеркнул, что с этой уязвимостью можно бороться, запоминая что-либо. В частности, Малышева предложила россиянам учить стихи.

Второй уязвимостью Малышева назвала зависимость. Она объяснила, что мозг быстро привыкает к вредным для организма веществам: алкоголю, наркотикам и никотину. Врач уточнила, что также зависимость формируется от сладких продуктов.

Кроме того, телеведущая рассказала, что мозгу мешает невозможность сконцентрироваться на чем-либо, подверженность стрессу и утомляемость. Малышева отметила, что некоторые люди в стрессовой ситуации не могут думать и принимать решения. «Мозг, хоть мы и венец природы, несовершенен», — заключила она.

Ранее Малышева предупредила россиян, что одна поза для сна повышает риск развития инсульта. Она рассказала, что к сосудистой катастрофе может привести сон на животе.