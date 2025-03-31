Россиянам назвали способы сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Депутат ГД Колунов: Установка энергосберегающих ламп поможет сэкономить на ЖКХ

Желающим сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг следует установить энергосберегающие лампы — это позволит сократить расходы на электричество в четыре раза. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

Он указал, что цена светодиодных лампочек выше, но они потребляют намного меньше энергии, а срок их службы составляет около пяти лет. Кроме того, собеседник агентства посоветовал россиянам приобрести посудомоечную машину. «По статистике, она тратит в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине», — пояснил он.

Помимо этого, депутат порекомендовал не забывать отключать все электроприборы от сети перед выходом из дома, поскольку они являются «пассивными потребителями электроэнергии».

Ранее депутат Владимир Кошелев предупредил, что летом 2025 года в России проиндексируют тарифы ЖКХ в среднем на 11,9 процента. Он уточнил, что итоговые цифры повышения будут различаться по регионам.