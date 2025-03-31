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03:53, 31 марта 2025Экономика

Россиянам назвали способы сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Депутат ГД Колунов: Установка энергосберегающих ламп поможет сэкономить на ЖКХ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Желающим сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг следует установить энергосберегающие лампы — это позволит сократить расходы на электричество в четыре раза. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

Он указал, что цена светодиодных лампочек выше, но они потребляют намного меньше энергии, а срок их службы составляет около пяти лет. Кроме того, собеседник агентства посоветовал россиянам приобрести посудомоечную машину. «По статистике, она тратит в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине», — пояснил он.

Помимо этого, депутат порекомендовал не забывать отключать все электроприборы от сети перед выходом из дома, поскольку они являются «пассивными потребителями электроэнергии».

Ранее депутат Владимир Кошелев предупредил, что летом 2025 года в России проиндексируют тарифы ЖКХ в среднем на 11,9 процента. Он уточнил, что итоговые цифры повышения будут различаться по регионам.

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