Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:59, 31 марта 2025Россия

Россиянин погиб во время взрыва на газовой заправке

В Свердловской области мужчина погиб при взрыве на газовой заправке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Мужчина погиб во время взрыва на территории газовой заправки в Свердловской области. Об этом сообщает E1.RU в Telegram.

Трагедия произошла в воскресенье, 30 марта, в городе Камышлове. Согласно информации издания, мужчина работал оператором на заправке. По словам его брата, в момент взрыва погибший находился на улице.

В МЧС уточнили, что разрушенное здание никем не использовалось.

В октябре взрыв произошел на АЗС в Грозном. В результате начался пожар, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Предварительной причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива.

    Обсудить
    Последние новости

    В Мурманске мужчина залез на крышу многоэтажки и открыл огонь по людям. Спецназ не мог добраться до него более двух часов

    Найден способ восстановления зрения

    Минобороны раскрыло подробности освобождения Запорожья в ДНР

    В Венгрии рассказали об одной просьбе Украине

    ВСУ за сутки четыре раза пытались прорваться в Белгородскую область

    Троих российских бизнесменов осудят из-за поставок на оборонный завод

    Раскрыта тактика ВСУ при отступлении из Курской области

    Украина выпустила по России почти семь десятков беспилотников

    В США оценили вероятность новой холодной войны

    Популярная телезвезда в откровенном бикини попала в объективы папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше