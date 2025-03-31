Россиянин погиб во время взрыва на газовой заправке

В Свердловской области мужчина погиб при взрыве на газовой заправке

Мужчина погиб во время взрыва на территории газовой заправки в Свердловской области. Об этом сообщает E1.RU в Telegram.

Трагедия произошла в воскресенье, 30 марта, в городе Камышлове. Согласно информации издания, мужчина работал оператором на заправке. По словам его брата, в момент взрыва погибший находился на улице.

В МЧС уточнили, что разрушенное здание никем не использовалось.

В октябре взрыв произошел на АЗС в Грозном. В результате начался пожар, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Предварительной причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива.