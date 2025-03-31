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14:37, 31 марта 2025Силовые структуры

Россиянин заживо закопал женщину из-за немытой картошки и получил 12 лет

Суд дал 12 лет жителю Урала, заживо похоронившему женщину из-за немытой картошки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Тавдинский районный суд огласил приговор в отношении местного жителя, который избил знакомую из-за использования немытой картошки в готовке и заживо закопал ее на соседнем участке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчину признали виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ. Его приговорили к 12 годам колонии особого режима.

Как установил суд, все произошло в начале июня 2024 года. Мужчина и женщина распивали спиртные напитки в компании знакомых, после чего отправились домой к осужденному. Там между ними возник конфликт из-за немытого картофеля, в ходе которого хозяин дома избил потерпевшую кочергой. Наутро он отнес потерявшую сознание женщину на соседний участок и закопал ее живьем.

Позже он перезахоронил ее в своем огороде.

Ранее в Курганской области 36-летний рабочий поссорился со своими коллегами и сжег их заживо в жилом вагончике.

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