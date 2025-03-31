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12:40, 31 марта 2025Моя страна

Российские дети раскрыли места для путешествий мечты

АТОР: Российские дети мечтают поехать на Байкал и плато Путорана
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Больше всего российские дети мечтают поехать на Черное море, а в числе необычных желаний оказались плато Путорана и парк львов «Тайган» в Крыму. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туроператор АЛЕАН, который ежегодно проводит конкурс рисунка «Место в России, где я мечтаю побывать», изучил работы художников и раскрыл топ направлений, куда хотят отправиться юные путешественники.

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В число самых популярных мест вошли Черное море (22 процента детей хотят на курорты Краснодарского края, 8 процентов — в Крым), Санкт-Петербург, Москва, озеро Байкал, Северный Кавказ, Дальний Восток, Калининградская область и Алтай.

Из самых оригинальных мест для путешествий дети назвали сафари-парк «Тайган» и розовое озеро Сасык-Сиваш в Крыму, плато Путорана в Красноярском крае, озеро Джека Лондона в Магаданской области, плато Маньпупунер в Республике Коми.

Ранее сообщалось, что россияне предпочли максимально активный отдых более размеренному. Только 15 процентов опрошенных выбрали исключительно пляжный отпуск.

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