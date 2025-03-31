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16:32, 31 марта 2025Россия

Шаман провел обряд по возвращению души российского бойца СВО

Иркутский шаман провел обряд по возвращению души бойца СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Veronique DURRUTY / Gamma-Rapho / Getty Images

Кандидат технических наук Виктор Мотошкин, уроженец села Олой Иркутской области, который в 55 лет обнаружил у себя дар и принял сан шамана, провел обряд по возвращению души российского бойца специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он сам рассказал в интервью изданию Baza.

Российский военнослужащий получил ранение на фронте. Его удалось спасти — сослуживцы доставили военнослужащего в госпиталь, где у него, в частности, диагностировали контузию. Мужчина проходил длительное лечение, но оно ему не помогало. Тогда близкие обратились к шаману.

Как рассказал Мотошкин, боец не мог прийти в себя, потому что «во время контузии его душа отлетела и осталась на поле боя». Было принято решение провести обряд по возвращению души в тело.

По словам шамана, обряд предполагал вызов душ предков, которые «сходили до поля боя, где душа вылетела, и вернули ее обратно». «Женщины заревели (...) Через некоторое время смотрю, у Гришки-то щеки покраснели. Я говорю, все, прекращайте, душа в теле. И все. Сейчас он нормальный человек», — описал он прошедший ритуал.

Мотошкин добавил, что в последнее время россияне все чаще обращаются к шаманам из-за нестабильности в мире. «Люди ищут поддержку и опору в эзотерическом. Обращаются родственники военных — те, у кого на территории военных действий пропали родные. Да и у самих шаманов тоже есть пропавшие на СВО близкие», — отметил собеседник издания.

С его слов, после обрядов у близких военнослужащих появляется вера и новая энергия, хотя и процент ошибок прогнозов большой. «Всякое может быть. Может, он в плену находится — закрыт, никто его не видит. Часто говорят, что человек живой — потому что душа-то живая. Или чтобы не расстраивать человека — может сердце не выдержать, еще что-нибудь», — заключил шаман.

Ранее сообщалось об обряде иркутских шаманов для защиты участников СВО и их возвращения домой. К участию в молебне приглашали близких военнослужащих.

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