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18:27, 31 марта 2025Мир

Швейцария начала расследование против воюющих на стороне ВСУ наемников

Швейцария начала расследование против 14 наемников, воюющих на стороне ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Juan Moreno / Globallookpress.com

В настоящще время в Швейцарии ведется расследовании в отношении граждан страны, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нарушение швейцарского законодательства. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Швейцарской военной юстиции Флориан Мензи.

По его словам, военная юстиция открыла дела против 14 человек. При этом Мензи отметил, что инициирование расследований не связано с ликвидацией швейцарского наемника в Курской области.

Ранее в Курской области ликвидировали наемника из Швейцарии, принимавшего участие в боях на стороне ВСУ. Утверждается, что он погиб в декабре 2024 года, его смерть была подтверждена МИД Швейцарии в феврале текущего года. Имя и фамилия наемника не сообщаются.

По данным RTS, у погибшего была сложная биография. Он имел южноамериканское происхождение и долгое время находился в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Вскоре он был усыновлен швейцарской семьей, а после смерти матери его госпитализировали в психиатрическую клинику.

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