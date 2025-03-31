Россиянам рассказали о подводных камнях покупки домов в Сочи

Риелтор Гнатченко: Многие участки в Сочи не имеют развитой инфраструктуры

Покупка частного дома в Сочи скрывает свои подводные камни. О рискованности сделок с курортным жильем «Кубанским новостям» напомнил эксперт сочинского рынка недвижимости Антон Гнатченко.

«Продавцы и застройщики часто пытаются воспользоваться неким брендом самого города Сочи. Для многих граждан нашей страны весь Сочи — это дорого, престижно, комфортно и так далее. На самом деле территория частной застройки очень неоднородная в плане качества застройки и стоимости земель», — пояснил Гнатченко.

Специалист советует при покупке коттеджа в Сочи обращать внимание на развитость районной инфраструктуры. Так, по его словам, немногие местные садовые товарищества (СНТ) могут похвастаться хорошими дорогами и тротуарами, однако один вид на море позволяет застройщикам набивать цену до миллиона за сотку. В то же время дом и капитальные строения за 20-30 лет эксплуатации однозначно устареют и при последующей продаже не сильно повлияют на цену. Главным образом стоимость объекта будет формироваться на основе цены земельного участка. «Каламбур заключается в том, что новые дома вам могут предлагать стоимостью в 50-60 миллионов, которые построены на земле в неразвивающихся локациях стоимостью 1-1,6 миллиона за сотку», — подчеркивает Гнатченко.

Помимо этого, собеседник издания предупреждает об опасности сделок с новыми домами. Такие коттеджи все чаще строятся на вновь образованных земельных участках, подпадающих под полный налог с продажи. Ценник же в договоре, как правило, сильно занижают, что само по себе довольно рискованно. В глазах покупателя сделка напрямую с застройщиком кажется юридически прозрачной и безопасной. Однако на деле нередко компании становятся банкротами, и покупку признают недействительной. Вдобавок многие продавцы предпочитают умалчивать детали сделки до тех пор, пока о них не спросят напрямую. К примеру, застройщик может не рассказать о гарантийных обязательствах по дому, что впоследствии может вылиться квартировладельцу в большие расходы на ремонт. Риелтор рекомендует фиксировать все договоренности на бумаге во избежание обмана.

Ранее Сочи оказался самым невыгодным городом для заработка на аренде малогабариток. Доходность от нее составит всего 3,5 процента годовых, а срок окупаемости — 28,5 года. В то же время в Махачкале доход от сдачи в аренду квартиры площадью до 32 квадратных метров сравним с 14,2 процента годовых. Таким образом, покупка микрожилья под съем окупится через семь лет.