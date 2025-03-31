Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:51, 31 марта 2025Экономика

Россиянам рассказали о подводных камнях покупки домов в Сочи

Риелтор Гнатченко: Многие участки в Сочи не имеют развитой инфраструктуры
Виктория Клабукова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Покупка частного дома в Сочи скрывает свои подводные камни. О рискованности сделок с курортным жильем «Кубанским новостям» напомнил эксперт сочинского рынка недвижимости Антон Гнатченко.

«Продавцы и застройщики часто пытаются воспользоваться неким брендом самого города Сочи. Для многих граждан нашей страны весь Сочи — это дорого, престижно, комфортно и так далее. На самом деле территория частной застройки очень неоднородная в плане качества застройки и стоимости земель», — пояснил Гнатченко.

Специалист советует при покупке коттеджа в Сочи обращать внимание на развитость районной инфраструктуры. Так, по его словам, немногие местные садовые товарищества (СНТ) могут похвастаться хорошими дорогами и тротуарами, однако один вид на море позволяет застройщикам набивать цену до миллиона за сотку. В то же время дом и капитальные строения за 20-30 лет эксплуатации однозначно устареют и при последующей продаже не сильно повлияют на цену. Главным образом стоимость объекта будет формироваться на основе цены земельного участка. «Каламбур заключается в том, что новые дома вам могут предлагать стоимостью в 50-60 миллионов, которые построены на земле в неразвивающихся локациях стоимостью 1-1,6 миллиона за сотку», — подчеркивает Гнатченко.

Материалы по теме:
Ставки сделаны Россия рискует остаться без дешевой ипотеки. Чем это грозит?
Ставки сделаныРоссия рискует остаться без дешевой ипотеки. Чем это грозит?
18 сентября 2018
«Жить стало очень хреново» Откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
«Жить стало очень хреново»Откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
29 августа 2018
Платите больше Цены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
Платите большеЦены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
8 августа 2018

Помимо этого, собеседник издания предупреждает об опасности сделок с новыми домами. Такие коттеджи все чаще строятся на вновь образованных земельных участках, подпадающих под полный налог с продажи. Ценник же в договоре, как правило, сильно занижают, что само по себе довольно рискованно. В глазах покупателя сделка напрямую с застройщиком кажется юридически прозрачной и безопасной. Однако на деле нередко компании становятся банкротами, и покупку признают недействительной. Вдобавок многие продавцы предпочитают умалчивать детали сделки до тех пор, пока о них не спросят напрямую. К примеру, застройщик может не рассказать о гарантийных обязательствах по дому, что впоследствии может вылиться квартировладельцу в большие расходы на ремонт. Риелтор рекомендует фиксировать все договоренности на бумаге во избежание обмана.

Ранее Сочи оказался самым невыгодным городом для заработка на аренде малогабариток. Доходность от нее составит всего 3,5 процента годовых, а срок окупаемости — 28,5 года. В то же время в Махачкале доход от сдачи в аренду квартиры площадью до 32 квадратных метров сравним с 14,2 процента годовых. Таким образом, покупка микрожилья под съем окупится через семь лет.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин распорядился провести самый масштабный за 14 лет призыв в армию. Сколько человек получат повестки и где будут служить?

    Каллас призвала установить четкие сроки для прекращения огня на Украине

    Аферисты выманили у пожилой москвички десятки миллионов рублей

    Марин Ле Пен прокомментировала вынесенный ей приговор

    Сийярто раскритиковал попытки Брюсселя присоединить Украину к ЕС

    Армия России взяла под контроль поселок в ДНР

    Машина упала с многоэтажной парковки в Москве

    Российская пенсионерка отдала миллионы мошенникам и отказалась этому верить

    Россиянина Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

    Названы пять шагов для борьбы с бессонницей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше