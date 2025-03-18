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14:30, 18 марта 2025Экономика

Названы города России с самой выгодной арендой микрожилья

Аналитик Луценко: Выгоднее всего сдать микроквартиру можно в Махачкале
Виктория Клабукова

Фото: Мария Ващук / РИА Новости

Больше всего заработать на аренде малогабариток можно в Махачкале. Какие ставки предлагают в крупных российских городах, выяснили аналитики портал «Мир квартир». Результаты исследования публикуют РИА Новости.

В столице Дагестана доход от сдачи в аренду квартиры площадью до 32 квадратных метров составляет порядка 14,2 процента годовых. Таким образом, покупка такого объекта окупится для наймодателя через семь лет. Чуть больший срок (7,8 года) уйдет у жителей Грозного — там доходность от аренды микрожилья составляет около 12,8 процента годовых, поделился гендиректор портала Павел Луценко.

Самым большим разочарованием для арендодателя станет вложение в малогабаритное жилье в Сочи. Несмотря на высокие цены на покупку и аренду недвижимости в городе-курорте, сдать малометражку выгодно не получится. Доходность от такой аренды составит всего 3,5 процента годовых, а срок окупаемости — 28,5 года. Много заработать на аренде микрожилья не выйдет в Белгороде (4,5 процента годовых), Астрахани (4,6 процента) и Владивостоке (4,8 процента). Также низкие ставки аренды предлагают в Иваново, Томске, Владикавказе и Брянске.

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В Москве на аренде маленькой квартиры можно получить 5,3 процента годовых, окупится такое приобретение спустя 19 лет. В Подмосковье — 6,5 процента и 15,4 года. В Санкт-Петербурге доходность от аренды оценили в 5,5 процента годовых, а возместить потраченное получится через 18,1 года. В среднем по стране доходность от съемной малометражки составляет 6,4 процента годовых, а на то, чтобы окупить ее, уходит 15,7 года.

С 2023 года аренда микрожилья стала прибыльнее, заключает Луценко. Два года назад показатель средней по стране доходности достигал 5,6 процента. Окупалась же микроквартира только после 18 лет сдачи в аренду. Такую динамику эксперт объясняет снижением выгоды от продажи жилья: аренда малогабаритки с тех пор подорожала на 44 процента, а расценки при продаже — на 26 процентов. Данная тенденция сохранится и в 2025 году, уверен аналитик.

Запрет на строительство самого популярного среди покупателей формата жилья — студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров — уже введен в Москве и Подмосковье. Другим регионам такую меру Минстрой лишь рекомендовал. Несмотря на запрет «малогабаритки» продолжают занимать лидирующие позиции на столичном рынке. За февраль доля таких лотов в сегменте новостроек даже выросла, перевалив за половину.

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