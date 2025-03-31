Госдума рассмотрит законопроект о навязывании допуслуг

Спикер ГД Володин рассказал о рассмотрении законопроекта о навязывания допуслуг

На этой неделе Госдума продолжит рассмотрение законопроекта о запрете навязывания дополнительных услуг покупателям. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Политик утверждает, что в комментариях к его сообщениям на эту тему граждане поддерживают предлагаемые решения. Среди них он назвал необходимость спрашивать соглашение потребителя на продажу ему дополнительных товаров, услуг и работ.

Также Володин считает необходимым запретить навязывание услуги до заключения договора о приобретении основных товаров, работ или услуг. По его мнению, такая инициатива защитит людей от излишних трат. Спикер не уточнил, планируется ли наказание продавцов, которые повысят цены на основное предложение для компенсации потерь.

В качестве примеров ситуаций, где покупатели имеют дело с навязыванием услуг, он назвал обращение в банки и автосалоны, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, покупка пакетов связи и подписок.

С октября 2023 года в России уже действуют штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг. Соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) подразумевает ответственность как для должностных, так и для юридических лиц, максимальный размер штрафа для последних составляет 300 тысяч рублей.