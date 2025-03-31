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10:16, 31 марта 2025Экономика

Оператор duty free вышел из бизнеса в Шереметьево и Домодедово

РБК: Немецкая Gebr. Heinemann продала долю в duty free в российских аэропортах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Немецкая Gebr. Heinemann продала долю в двух кипрских компаниях, которым принадлежат операторы магазинов беспошлинной торговли (duty free) в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Об этом со ссылкой на выписки из торгового реестра Кипра пишет РБК.

Сделки были закрыты еще в 2024 году. Новым владельцем актива стал азербайджанский предприниматель Араз Мехдиев, бывший совладелец группы «Киевская площадь».

Gebr. Heinemann является одним из крупнейших дистрибьюторов и операторов розничных магазинов беспошлинной торговли. Компания работала в России с 2007 года, Домодедово стал ее первым аэропортом.

Мехдиев появился в составе акционеров компаний, которые владеют операторами магазинов duty free, в 2021 году. Впрочем, утверждает издание, впервые входить в их капитал бизнесмен мог еще в 2018 году через зарегистрированную в Дубае компанию.

Ранее сообщалось, что в некоторых магазинах duty free в международном аэропорту Дубая начали принимать российскую валюту.

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